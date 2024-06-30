ПСЖ хочет избавиться от Милана Шкриньяра

Луис Энрике хочет продать защитника "ПСЖ" и сборной Словакии Милана Шкриньяра. Об этом сообщает Footmercato.

По информации издания, главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на словака и хочет продать его, еще одной причиной почему "ПСЖ" собирается продать 29-летнего игрока это большие траты на зарплату игрока.

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Напомним, в прошедшем сезоне Шкриньяр сыграл в 32 матчах, в которых отметился одним голом.