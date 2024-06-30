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ПСЖ хочет избавиться от Милана Шкриньяра
Луис Энрике не рассчитывает на словака
Getty Images / Global Images Ukraine
Луис Энрике хочет продать защитника "ПСЖ" и сборной Словакии Милана Шкриньяра. Об этом сообщает Footmercato.
По информации издания, главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на словака и хочет продать его, еще одной причиной почему "ПСЖ" собирается продать 29-летнего игрока это большие траты на зарплату игрока.
Напомним, в прошедшем сезоне Шкриньяр сыграл в 32 матчах, в которых отметился одним голом.
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