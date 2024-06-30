  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ хочет избавиться от Милана Шкриньяра
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ хочет избавиться от Милана Шкриньяра

Франция

Луис Энрике не рассчитывает на словака

ПСЖ хочет избавиться от Милана Шкриньяра

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Луис Энрике хочет продать защитника "ПСЖ" и сборной Словакии Милана Шкриньяра. Об этом сообщает Footmercato.

По информации издания, главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на словака и хочет продать его, еще одной причиной почему "ПСЖ" собирается продать 29-летнего игрока это большие траты на зарплату игрока.

Читайте такжеПСЖ заинтересован в трансфере хавбека сбрной Бельгии Онана

Напомним, в прошедшем сезоне Шкриньяр сыграл в 32 матчах, в которых отметился одним голом.

По теме
yellow-arrow
Де Дзерби: Очень хотел возглавить Марсель
yellow-arrow
ПСЖ заинтересован в трансфере хавбека сбрной Бельгии Онана
yellow-arrow
"Это будет менее выгодно для клубов". Президент LFP прокомментировал создание собственного OTT-канала для Лиги 1
Пари Сен-Жермен Милан Шкриньяр
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Footmercato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости