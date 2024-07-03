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Де Дзерби будет делать ставку на игроков, которых знает благодаря Серии А
Экс-тренер Шахтера начал работать над комплектацией состава
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
Новый наставник "Марселя" планирует привлекать в команду футболистов с опытом выступлений в итальянском первенстве. Специалист хотел бы видеть в коллективе Мануэля Локателли, который не может пробиться в основу "Ювентуса".
Де Дзерби работал с полузащитником в "Сассуоло", поэтому хорошо знает игрока. Еще один потенциальный новичок "бело-голубых" – Валентин Карбони (Интер). Предыдущий сезон он провел в "Монце" на правах аренды.
Добавим, что "провансальцы" выкупили защитника "Лорьяна" Абдула Бамо Мэйте за 10,5 млн евро.
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