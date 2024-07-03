  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Де Дзерби будет делать ставку на игроков, которых знает благодаря Серии А
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби будет делать ставку на игроков, которых знает благодаря Серии А

Франция
Обновлено

Экс-тренер Шахтера начал работать над комплектацией состава

Де Дзерби будет делать ставку на игроков, которых знает благодаря Серии А

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

Новина українською

Новый наставник "Марселя" планирует привлекать в команду футболистов с опытом выступлений в итальянском первенстве. Специалист хотел бы видеть в коллективе Мануэля Локателли, который не может пробиться в основу "Ювентуса".

Читайте также: Марсель официально представил Роберто Де Дзерби

Де Дзерби работал с полузащитником в "Сассуоло", поэтому хорошо знает игрока. Еще один потенциальный новичок "бело-голубых" – Валентин Карбони (Интер). Предыдущий сезон он провел в "Монце" на правах аренды.

Добавим, что "провансальцы" выкупили защитника "Лорьяна" Абдула Бамо Мэйте за 10,5 млн евро.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ нашел замену Мбаппе. Игроку предложат контракт на 500 млн евро
yellow-arrow
Яремчук отказался переходить в Трабзонспор. Форвардом интересуются Болонья и Брест
yellow-arrow
Лидер сборной Грузии на Евро-2024 перешёл в клуб второго дивизиона Франции
Марсель Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости