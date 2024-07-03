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ПСЖ нашел замену Мбаппе. Игроку предложат контракт на 500 млн евро
Чемпион Франции снова будет пытаться усилить состав безумными расходами
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский источник сообщает, что в Париже видят Винисиуса достойной заменой Мбаппе. "Красно-синие" могут выделить на трансфер около 200-250 млн. Чтобы заинтересовать самого футболиста, клуб предложит 6-летний контракт на 500 млн евро.
Официальных переговоров еще не было, но вряд ли бразилец планирует покинуть "Реал" в ближайшее время. Также есть вопросы по соответствию финансовому фэйр-плей и новой стратегии "принцев", которая больше направлена на воспитание молодых талантов, а не покупку готовых звезд за большие деньги.
СМИ добавляет, что примерно аналогичную сумму ПСЖ может выделить на переход Ламина Ямаля.
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