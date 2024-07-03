ПСЖ нашел замену Мбаппе. Игроку предложат контракт на 500 млн евро

Испанский источник сообщает, что в Париже видят Винисиуса достойной заменой Мбаппе. "Красно-синие" могут выделить на трансфер около 200-250 млн. Чтобы заинтересовать самого футболиста, клуб предложит 6-летний контракт на 500 млн евро.

Официальных переговоров еще не было, но вряд ли бразилец планирует покинуть "Реал" в ближайшее время. Также есть вопросы по соответствию финансовому фэйр-плей и новой стратегии "принцев", которая больше направлена ​​на воспитание молодых талантов, а не покупку готовых звезд за большие деньги.

СМИ добавляет, что примерно аналогичную сумму ПСЖ может выделить на переход Ламина Ямаля.