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Марсель объявил о первом трансфере после прихода Де Дзерби

Франция

Усиление из Чемпионшипа

Марсель объявил о первом трансфере после прихода Де Дзерби

Фото: Major League Soccer

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Пресс-служба марсельского "Олимпика" сообщила о подписании полузащитника Исмаэля Коне.

22-летний футболист подписал контракт с клубом после прохождения медицинского обследования. Срок заключённого контракта между сторонами не называется.

Ранее Коне выступал за английский "Уотфорд". В прошлом сезоне Чемпионшипа хавбек отметился 4 забитыми мячами и 3 ассистами в 42 матчах.

На данный момент Исмаэль находится в расположении сборной Канады, которой предстоит в 1/4 финала Кубка Америки сыграть против Венесуэлы.

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Опубликовал: Александр Бураков
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