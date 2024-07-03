Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель объявил о первом трансфере после прихода Де Дзерби
Усиление из Чемпионшипа
Фото: Major League Soccer
Пресс-служба марсельского "Олимпика" сообщила о подписании полузащитника Исмаэля Коне.
22-летний футболист подписал контракт с клубом после прохождения медицинского обследования. Срок заключённого контракта между сторонами не называется.
Ранее Коне выступал за английский "Уотфорд". В прошлом сезоне Чемпионшипа хавбек отметился 4 забитыми мячами и 3 ассистами в 42 матчах.
На данный момент Исмаэль находится в расположении сборной Канады, которой предстоит в 1/4 финала Кубка Америки сыграть против Венесуэлы.
- Читайте такжеМарсель официально представил Роберто Де Дзерби
???? Transfer Window_2425— Olympique de Marseille ???????? ???????? (@OM_English) July 3, 2024
???? ???????????????????????? ????????????????́ ????????
???? Major: Football Capital
????️ 03/07/24 ????⚪️ #KonéEstOlympien
Read more ???? https://t.co/KVMJZxlvsL pic.twitter.com/5S4BuWc9xf
Популярное сейчас
- Рангник: Мы должны были сравнять счет, но это сложно, когда у них вратарь Гордон Бэнкс
- Шахтер бесплатно потерял бразильца. 5 лет назад за него заплатили 4 млн евро
- Все мячи после угловых. Австрия - Турция 1:2. Обзор матча и видео голов
- Де Дзерби будет делать ставку на игроков, которых знает благодаря Серии А
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО