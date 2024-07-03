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Лион выкупил полузащитника Ноттингема Ореля Мангаля
Об этом говорится на официальном сайте французского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лион" продолжает свою работу на трансферном рынке. Французский клуб приобрел полузащитника Ореля Мангаля у "Ноттингем Форест".
Бельгиец этой зимой играл в составе "ткачей" на правах аренды. Стоимость трансфера составила 20 млн фунтов стерлингов. Орель Мангаля подписал контракт с "Лионом" до конца июня 2028 года.
Добавим, что бельгийский полузащитник провел в прошлом сезоне 34 матча и отметился 3 голами.
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Источник:Ліон
Опубликовал: Александр Гресь
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