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Во Франции будет создана новая молодежная лига для развития молодых талантов
В La Ligue Espoirs примут участие 16 команд
Getty Images/Global Images Ukraine
LFP и FFF намерены создать новую молодежную лигу под названием La Ligue Espoirs.
Это даст молодым игрокам, выступающим в академиях элитных французских клубов, больше игрового времени и возможностей для развития.
В La Ligue Espoirs примут участие 16 команд. Соревнование начнется в октябре 2024 года и будет состоять из шести матчей для каждого клуба, а также полуфинала и финала.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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