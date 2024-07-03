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Во Франции будет создана новая молодежная лига для развития молодых талантов

Франция

В La Ligue Espoirs примут участие 16 команд

Во Франции будет создана новая молодежная лига для развития молодых талантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

LFP и FFF намерены создать новую молодежную лигу под названием La Ligue Espoirs.

Это даст молодым игрокам, выступающим в академиях элитных французских клубов, больше игрового времени и возможностей для развития.

В La Ligue Espoirs примут участие 16 команд. Соревнование начнется в октябре 2024 года и будет состоять из шести матчей для каждого клуба, а также полуфинала и финала.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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