Во Франции будет создана новая молодежная лига для развития молодых талантов

LFP и FFF намерены создать новую молодежную лигу под названием La Ligue Espoirs.

Это даст молодым игрокам, выступающим в академиях элитных французских клубов, больше игрового времени и возможностей для развития.

В La Ligue Espoirs примут участие 16 команд. Соревнование начнется в октябре 2024 года и будет состоять из шести матчей для каждого клуба, а также полуфинала и финала.