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Центральный защитник сборной Бельгии близок к переходу в Аль-Иттихад
И речь идет не в Яне Вертонгене
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Артур Теат хорошо себя зарекомендовал в прошлом сезоне в "Ренне", где в итоге получил вызов на Евро-2024 от Доменико Тедеско. Центральный защитник отыграл три поединка на этом турнире и его игра не могла пройти мимо других клубов. Впрочем, 24-летний игрок уже определился с дальнейшим развитием своей карьеры.
По информации Фабрицио Романо, Артур Теат близок к переходу в саудовский "Аль-Иттихад". Бельгиец также прошел медицинское обследование, а сумма трансфера составит 18 млн евро.
????????⚫️ Arthur Theate to Al Ittihad, here we go! Deal in place for €18m fee to Rennes, all done also on player side.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2024
First move for new coach Pioli, smart signing for Ittihad as many clubs were keen including West Ham.
24 year old Belgium international also completed medical. pic.twitter.com/KQA2qwGGzK
Добавим, что в прошлом сезоне Артур Теат провел 40 матчей и отметился 3 голами.
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