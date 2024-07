Центральный защитник сборной Бельгии близок к переходу в Аль-Иттихад

Артур Теат хорошо себя зарекомендовал в прошлом сезоне в "Ренне", где в итоге получил вызов на Евро-2024 от Доменико Тедеско. Центральный защитник отыграл три поединка на этом турнире и его игра не могла пройти мимо других клубов. Впрочем, 24-летний игрок уже определился с дальнейшим развитием своей карьеры.

По информации Фабрицио Романо, Артур Теат близок к переходу в саудовский "Аль-Иттихад". Бельгиец также прошел медицинское обследование, а сумма трансфера составит 18 млн евро.

