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Аль-Иттихад стремится подписать капитана ПСЖ
Маркиньос может покинуть французский клуб
DAZN
Саудовский "Аль-Иттихад" делает все возможное, чтобы подписать капитана "Пари Сен-Жермен" Маркиньоса этим летом.
Французские СМИ сообщают, что футболист знает об интересе со стороны саудовского клуба и не против переезда. "ПСЖ" также осведомлен об этой ситуации, но намерен сохранить своего капитана.
Маркиньос присоединился к "ПСЖ" в 2013 году из "Ромы". За это время футболист сыграл 443 матча, в которых забил 38 голов и отдал 12 ассистов.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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