Аль-Иттихад стремится подписать капитана ПСЖ

Саудовский "Аль-Иттихад" делает все возможное, чтобы подписать капитана "Пари Сен-Жермен" Маркиньоса этим летом.

Французские СМИ сообщают, что футболист знает об интересе со стороны саудовского клуба и не против переезда. "ПСЖ" также осведомлен об этой ситуации, но намерен сохранить своего капитана.

Маркиньос присоединился к "ПСЖ" в 2013 году из "Ромы". За это время футболист сыграл 443 матча, в которых забил 38 голов и отдал 12 ассистов.