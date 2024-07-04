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Аль-Иттихад стремится подписать капитана ПСЖ

Франция

Маркиньос может покинуть французский клуб

Аль-Иттихад стремится подписать капитана ПСЖ

DAZN

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Саудовский "Аль-Иттихад" делает все возможное, чтобы подписать капитана "Пари Сен-Жермен" Маркиньоса этим летом.

Французские СМИ сообщают, что футболист знает об интересе со стороны саудовского клуба и не против переезда. "ПСЖ" также осведомлен об этой ситуации, но намерен сохранить своего капитана.

Маркиньос присоединился к "ПСЖ" в 2013 году из "Ромы". За это время футболист сыграл 443 матча, в которых забил 38 голов и отдал 12 ассистов.

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Маркиньос Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Пари Сен-Жермен
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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