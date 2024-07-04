Брат Мбаппе покинул ПСЖ и присоединился к новому клубу

"Лилль" объявил о подписании полузащитника Этана Мбаппе.

Игрок заключил соглашение, которое рассчитано на три сезона.

"Я очень рад присоединиться к "Лиллю". Я не могу дождаться, чтобы начать это приключение и познакомиться со своими новыми товарищами по команде, персоналом и болельщиками.

Для меня в моем возрасте остаться во Франции было лучшим вариантом", - сказал игрок.