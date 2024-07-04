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Брат Мбаппе покинул ПСЖ и присоединился к новому клубу
Этан Мбаппе - игрок Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лилль" объявил о подписании полузащитника Этана Мбаппе.
Игрок заключил соглашение, которое рассчитано на три сезона.
"Я очень рад присоединиться к "Лиллю". Я не могу дождаться, чтобы начать это приключение и познакомиться со своими новыми товарищами по команде, персоналом и болельщиками.
Для меня в моем возрасте остаться во Франции было лучшим вариантом", - сказал игрок.
Le LOSC est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Ethan Mbappé (17 ans) avec les Dogues. Le milieu de terrain français a paraphé ce jour un engagement de 3 saisons avec le club lillois.— LOSC (@losclive) July 4, 2024
Bienvenue chez les Dogues, Ethan ! ❤️
Le communiqué ➡️… pic.twitter.com/GF00XkZyWe
Отметим, 17-летний Мбаппе сыграл за всю свою карьеру 61 матч, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов.
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