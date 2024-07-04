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Брат Мбаппе покинул ПСЖ и присоединился к новому клубу

Франция
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Этан Мбаппе - игрок Лилля

Брат Мбаппе покинул ПСЖ и присоединился к новому клубу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лилль" объявил о подписании полузащитника Этана Мбаппе.

Игрок заключил соглашение, которое рассчитано на три сезона.

"Я очень рад присоединиться к "Лиллю". Я не могу дождаться, чтобы начать это приключение и познакомиться со своими новыми товарищами по команде, персоналом и болельщиками.

Для меня в моем возрасте остаться во Франции было лучшим вариантом", - сказал игрок.

Отметим, 17-летний Мбаппе сыграл за всю свою карьеру 61 матч, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов.

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Источник:
losc
Опубликовал: Екатерина Власова
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