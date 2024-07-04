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"Они катастрофические". Мбаппе высказался о парламентских выборах во Франции

Франция

Футболист накануне матча 1/4 финала Евро высказался о политике

"Они катастрофические". Мбаппе высказался о парламентских выборах во Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звезда Франции Килиан Мбаппе во время пресс-конференции накануне четвертьфинала Евро-2024 против Португалии затронул тему парламентских выборов в своей стране.

"Мы не можем оставить нашу страну в руках этих людей; это действительно срочно. Мы видели результаты первого тура - они катастрофические. Мы искренне надеемся, что все изменится и что все соберутся, чтобы проголосовать, и проголосуют".

В первом туре парламентских выборов во Франции победила ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, набрав 33,15% голосов. В то же время партия действующего президента Эмануэля Макрона получила 20,76% голосов.

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Источник:
lequipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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