"Они катастрофические". Мбаппе высказался о парламентских выборах во Франции

Звезда Франции Килиан Мбаппе во время пресс-конференции накануне четвертьфинала Евро-2024 против Португалии затронул тему парламентских выборов в своей стране.

"Мы не можем оставить нашу страну в руках этих людей; это действительно срочно. Мы видели результаты первого тура - они катастрофические. Мы искренне надеемся, что все изменится и что все соберутся, чтобы проголосовать, и проголосуют".

В первом туре парламентских выборов во Франции победила ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, набрав 33,15% голосов. В то же время партия действующего президента Эмануэля Макрона получила 20,76% голосов.