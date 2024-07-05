Лион приобрел у Ноттингема центрального защитника Муссу Ниакате

"Лион" продолжает свою подготовку к следующему сезону. "Ткачи" подписали центрального защитника Мусса Ниакате. Игрок перешел во французский клуб из "Ноттингем Форест" за 27 млн фунтов стерлингов.

Контракт сенегальского игрока с "Лионом" рассчитан до конца июня 2028 года. В прошлом сезоне Мусса Ниакате провел 23 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Напомним, что несколько дней назад "Лион" также выкупил контракт другого бывшего игрока "Ноттингема" Ореля Мангаля за 20 млн фунтов стерлингов.