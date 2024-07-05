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Лион приобрел у Ноттингема центрального защитника Муссу Ниакате
Об этом говорится на официальном сайте французского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лион" продолжает свою подготовку к следующему сезону. "Ткачи" подписали центрального защитника Мусса Ниакате. Игрок перешел во французский клуб из "Ноттингем Форест" за 27 млн фунтов стерлингов.
Контракт сенегальского игрока с "Лионом" рассчитан до конца июня 2028 года. В прошлом сезоне Мусса Ниакате провел 23 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
???????? Welcome to Lyon @moussa_nkt #Niakhate2028 pic.twitter.com/2yFOBJNKdV— Olympique Lyonnais ???????????????? (@OL_English) July 4, 2024
Напомним, что несколько дней назад "Лион" также выкупил контракт другого бывшего игрока "Ноттингема" Ореля Мангаля за 20 млн фунтов стерлингов.
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