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Марсель интересуется форвардом Вулверхэмптона

Франция

Об этом сообщает L'Equipe

Марсель интересуется форвардом Вулверхэмптона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Роберто Де Дзерби ищет возможности усилить атаку "Марселя" на будущий сезон. Итальянский специалист составил шортлист из игроков, которые могут пополнить состав французского клуба.

Сообщается, что Де Дзерби очень заинтересован в услугах Хван Хи Чхана из "Вулверхэмптона". Южнокорейский форвард является единогласным и приоритетным выбором руководства "Марселя". Впрочем, стоит учесть, что трансфер этого игрока может выйти не из дешевых (по данным transfermarkt - 25 млн евро).

Добавим, что в прошлом сезоне Хван Хи Чхан провел 31 матч, где отметился 13 голами и 3 передачами.

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Вулверхэмптон Марсель Хван Хи Чхан
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
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