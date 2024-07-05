Марсель интересуется форвардом Вулверхэмптона

Роберто Де Дзерби ищет возможности усилить атаку "Марселя" на будущий сезон. Итальянский специалист составил шортлист из игроков, которые могут пополнить состав французского клуба.

Сообщается, что Де Дзерби очень заинтересован в услугах Хван Хи Чхана из "Вулверхэмптона". Южнокорейский форвард является единогласным и приоритетным выбором руководства "Марселя". Впрочем, стоит учесть, что трансфер этого игрока может выйти не из дешевых (по данным transfermarkt - 25 млн евро).

Добавим, что в прошлом сезоне Хван Хи Чхан провел 31 матч, где отметился 13 голами и 3 передачами.