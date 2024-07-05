LFP обдумывает новое предложение от стримингового сервиса относительно прав на трансляцию Лиги 1

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) может наконец-то найти вещателя для трансляции Лиги 1 на следующие пять сезонов.

Согласно L'Équipe, DAZN, стриминговый сервис, который ранее транслировал матчи Лиги 1, предложил 375 миллионов евро в год. Это значительно меньше, чем 1 миллиард евро, на который LFP надеялась изначально.

Новое предложение DAZN предусматривает:

300 миллионов евро за первый сезон;

375 млн евро в год со второго по четвертый сезон;

500 млн евро за пятый сезон.

Кроме того, DAZN выплатит бонус в размере 50 миллионов евро, если количество его новых подписчиков превысит два миллиона.