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LFP обдумывает новое предложение от стримингового сервиса относительно прав на трансляцию Лиги 1
До начала сезона Лиги 1 осталось меньше двух месяцев
Фото: Getty Images
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) может наконец-то найти вещателя для трансляции Лиги 1 на следующие пять сезонов.
Согласно L'Équipe, DAZN, стриминговый сервис, который ранее транслировал матчи Лиги 1, предложил 375 миллионов евро в год. Это значительно меньше, чем 1 миллиард евро, на который LFP надеялась изначально.
Новое предложение DAZN предусматривает:
300 миллионов евро за первый сезон;
375 млн евро в год со второго по четвертый сезон;
500 млн евро за пятый сезон.
Кроме того, DAZN выплатит бонус в размере 50 миллионов евро, если количество его новых подписчиков превысит два миллиона.
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