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Форвард Ренна может оказаться в тюрьме. Игрок попал в ДТП
23 августа в суде Ренна состоится слушание
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный нападающий "Ренн В" Матис Ламбурд может оказаться в тюрьме.
18-летний футболист попал в ДТП. Игрок на электроскутере сбил 51-летнюю женщину, которая скончалась от полученных травм через шесть дней после инцидента.
23 августа в суде Ренна состоится слушание, на которое вызвали Матиса. Его обвиняют в умышленном убийстве, а также в нарушении правил безопасности.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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