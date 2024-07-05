Форвард Ренна может оказаться в тюрьме. Игрок попал в ДТП

Центральный нападающий "Ренн В" Матис Ламбурд может оказаться в тюрьме.

18-летний футболист попал в ДТП. Игрок на электроскутере сбил 51-летнюю женщину, которая скончалась от полученных травм через шесть дней после инцидента.

23 августа в суде Ренна состоится слушание, на которое вызвали Матиса. Его обвиняют в умышленном убийстве, а также в нарушении правил безопасности.