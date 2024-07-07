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Тренер Марселя: Я попробую вернуть клуб в еврокубки
Роберто Де Дзерби дал интервью французским СМИ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби рассказал о том, что он собирается вложить в "провансальцев" для успеха в следующем сезоне.
"Наверное, для болельщиков "Марселя" их команда - всегда номер 1 во Франции. Но я считаю, что нам нужно вернуть былой энтузиазм и бросить вызов доминированию "Пари Сен-Жермен". Я донесу игрокам, что мы должны вызывать у болельщиков гордость. Тренерская работа в "Марселе" уникальна: за тобой стоит множество фанатов. Со всей серьезностью и мужеством я постараюсь вернуть их в еврокубки", — сказал итальянец.
Напомним, прошлый сезон "Марсель" завершил на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
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