Тренер Марселя: Я попробую вернуть клуб в еврокубки

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби рассказал о том, что он собирается вложить в "провансальцев" для успеха в следующем сезоне.

"Наверное, для болельщиков "Марселя" их команда - всегда номер 1 во Франции. Но я считаю, что нам нужно вернуть былой энтузиазм и бросить вызов доминированию "Пари Сен-Жермен". Я донесу игрокам, что мы должны вызывать у болельщиков гордость. Тренерская работа в "Марселе" уникальна: за тобой стоит множество фанатов. Со всей серьезностью и мужеством я постараюсь вернуть их в еврокубки", — сказал итальянец.