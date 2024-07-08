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Марсель установил рекорд по продаже абонементов на новый сезон
Клуб открыл дополнительные 500 мест на стадионе
twitter.com/OM_Officiel
Футбольный клуб "Олимпик" из Марселя установил рекорд по количеству проданных абонементов на сезон 2024/25.
Изначально клуб планировал продать 48 000 билетов, однако из-за высокого спроса со стороны фанатов, руководство "Марселя" решило открыть дополнительные 500 мест на стадионе.
Эта рекордная продажа абонементов свидетельствует о том, что болельщики ждут сезон 2024/25 под руководством нового тренера Роберто Де Дзерби.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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