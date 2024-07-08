Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Кальчо вернулся в Марсель в качестве советника президента
Раванелли подписал контракт с Марселем
ФК Арсенал-Київ
"Марсель" подписал договор с 55-летним итальянцем Фабрицио Раванелли.
Специалист будет выполнять в клубе обязанности институционального и спортивного консультанта. Для Раванелли - это возвращение в "Марсель". Как известно, будучи игроком, он с 1997 по 1999 год выступал за французский клуб.
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ????̀ ????’????????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2024
L’OM est heureux d’annoncer le retour de Fabrizio Ravanelli à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant olympien revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif.
Plus d’infos ici ????… pic.twitter.com/hURyQN8czH
Напомним, что Фабрицио в 2018 году был тренером киевского "Арсенала".
Популярное сейчас
- "Откровенную ложь не комментирую". Директор Днепра-1 отреагировал на заявление Березы
- Оккупанты нанесли удар по детской больнице Охматдет в Киеве - под завалами находятся люди
- Более 40 ракет. Зеленский показал последствия последней атаки россиян по Украине
- Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО