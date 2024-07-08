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Легенда Кальчо вернулся в Марсель в качестве советника президента

Франция
Обновлено

Раванелли подписал контракт с Марселем

Легенда Кальчо вернулся в Марсель в качестве советника президента

ФК Арсенал-Київ

Новина українською

"Марсель" подписал договор с 55-летним итальянцем Фабрицио Раванелли.

Специалист будет выполнять в клубе обязанности институционального и спортивного консультанта. Для Раванелли - это возвращение в "Марсель". Как известно, будучи игроком, он с 1997 по 1999 год выступал за французский клуб.

Напомним, что Фабрицио в 2018 году был тренером киевского "Арсенала".

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Источник:
ОМ
Опубликовал: Екатерина Власова
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