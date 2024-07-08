Легенда Кальчо вернулся в Марсель в качестве советника президента

"Марсель" подписал договор с 55-летним итальянцем Фабрицио Раванелли.

Специалист будет выполнять в клубе обязанности институционального и спортивного консультанта. Для Раванелли - это возвращение в "Марсель". Как известно, будучи игроком, он с 1997 по 1999 год выступал за французский клуб.

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L’OM est heureux d’annoncer le retour de Fabrizio Ravanelli à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant olympien revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif.



Plus d’infos ici ????… pic.twitter.com/hURyQN8czH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2024

Напомним, что Фабрицио в 2018 году был тренером киевского "Арсенала".