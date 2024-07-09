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Владельцы Ливерпуля могут приобрести клуб Лиги 2

Франция

Уже состоялись первые переговоры

Владельцы Ливерпуля могут приобрести клуб Лиги 2

Фото: Бордо

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Клуб Лиги 2 "Бордо" ведет переговоры с Fenway Sports Group (FSG), владельцами "Ливерпуля", о продаже клуба.

Во вторник представители "Бордо" встретятся с Национальной дирекцией по контролю за финансами французского футбола (DNCG), чтобы предоставить финансовые гарантии на сезон в Лиге 2.

Акционер FSG Джон Генри лично участвовал во встречах по покупке "Бордо". Технический директор FSG Джулиан Уорд также посетил тренировочную базу клуба.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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