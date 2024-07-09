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Де Дзерби: Мы хотим создать проект, который вернет Марсель на то место, которого он заслуживает

Франция

Специалист ответил на вопросы журналистов

Де Дзерби: Мы хотим создать проект, который вернет Марсель на то место, которого он заслуживает

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Роберто Де Дзерби выступил на своей первой пресс-конференции в качестве тренера "Марселя".

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Специалист пообещал, что стремится построить долгосрочный проект, но при этом ожидает определенных результатов уже сейчас.

"Мы хотим создать долгосрочный проект, который вернет "Марсель" на то место, которого он заслуживает: бороться за титулы на вершине.

С точки зрения характера, я ожидаю, что моя команда будет узнаваемой с первого же товарищеского матча Я не ищу оправданий, на это нужно время, есть дедлайны", - сказал Роберто.

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Марсель Роберто Де Дзерби
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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