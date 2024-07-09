Де Дзерби: Мы хотим создать проект, который вернет Марсель на то место, которого он заслуживает

Роберто Де Дзерби выступил на своей первой пресс-конференции в качестве тренера "Марселя".

Специалист пообещал, что стремится построить долгосрочный проект, но при этом ожидает определенных результатов уже сейчас.

"Мы хотим создать долгосрочный проект, который вернет "Марсель" на то место, которого он заслуживает: бороться за титулы на вершине.

С точки зрения характера, я ожидаю, что моя команда будет узнаваемой с первого же товарищеского матча Я не ищу оправданий, на это нужно время, есть дедлайны", - сказал Роберто.