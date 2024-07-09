  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Де Дзерби: Гринвуд - игрок мирового уровня
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Гринвуд - игрок мирового уровня

Франция

Тренер Марселя высказался о вингере Манчестер Юнайтед

Де Дзерби: Гринвуд - игрок мирового уровня

Фото: Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби прокомментировал слухи о подписании контракта с вингером "Манчестер Юнайтед" Мейсоном Гринвудом.

"Безусловно, Мейсон - игрок мирового уровня", - сказал Де Дзерби. "Я не знаю его биографии. Неважно, что это за игрок... как только они подписывают контракт, они становятся мне как дети. Я всегда их защищаю".

Напомним, что Мейсон в прошлом сезоне выступал за "Хетафе" на правах аренды.

Читайте такжеДе Дзерби: Мы хотим создать проект, который вернет Марсель на то место, которого он заслуживает
По теме
yellow-arrow
Компания, владеющая Ливерпулем, подтвердила свои намерения купить французский клуб
yellow-arrow
Де Дзерби: Мы хотим создать проект, который вернет Марсель на то место, которого он заслуживает
yellow-arrow
Реал не волнуется из-за предложения МЮ по трансферу защитника Лилля
Марсель Манчестер Юнайтед Роберто Де Дзерби Мейсон Гринвуд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости