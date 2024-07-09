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Де Дзерби: Гринвуд - игрок мирового уровня
Тренер Марселя высказался о вингере Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images
Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби прокомментировал слухи о подписании контракта с вингером "Манчестер Юнайтед" Мейсоном Гринвудом.
"Безусловно, Мейсон - игрок мирового уровня", - сказал Де Дзерби. "Я не знаю его биографии. Неважно, что это за игрок... как только они подписывают контракт, они становятся мне как дети. Я всегда их защищаю".
Напомним, что Мейсон в прошлом сезоне выступал за "Хетафе" на правах аренды.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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