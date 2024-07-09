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Компания, владеющая Ливерпулем, подтвердила свои намерения купить французский клуб

Франция

Мы начали переговоры (с)

Компания, владеющая Ливерпулем, подтвердила свои намерения купить французский клуб

Фото: Бордо

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая "Ливерпулем", подтвердила, что ведет переговоры о покупке французского "Бордо", клуба Лиги 2.

Встреча с представителями DNCG, финансового надзорного органа французского футбола, во вторник подтвердила интерес FSG к приобретению "Бордо". Джон В. Генри, совладелец FSG, участвовал в переговорах по покупке клуба.

"Мы начали переговоры и не хотим делать никаких дальнейших комментариев по этому поводу", - говорится в заявлении FSG.

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