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"Ему не может быть места в этой команде". Мэр Марселя против подписания скандального вингера МЮ
Бенуа Паян высказал свое мнение
Фото: Getty Images
Мэр Марселя Бенуа Паян публично выразил недовольство переходом 22-летнего вингера Мейсона Гринвуда из "Манчестер Юнайтед" в "Олимпик".
"Его поведение просто ужасно. Бить свою жену... Я увидел фото, которые меня шокировали. Убивать свою жену таким образом не подобает мужчине, и ему не может быть места в этой команде.
Это позор. Я попрошу Пабло Лонгорию не брать Гринвуда. Я не хочу, чтобы клуб был покрыт позором человека, который бьет свою жену".
С Гринвуда недавно сняли обвинения в сексуальном насилии. Футболист может присоединиться к французскому клубу за 30 миллионов евро.
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