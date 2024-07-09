"Ему не может быть места в этой команде". Мэр Марселя против подписания скандального вингера МЮ

Мэр Марселя Бенуа Паян публично выразил недовольство переходом 22-летнего вингера Мейсона Гринвуда из "Манчестер Юнайтед" в "Олимпик".

"Его поведение просто ужасно. Бить свою жену... Я увидел фото, которые меня шокировали. Убивать свою жену таким образом не подобает мужчине, и ему не может быть места в этой команде.

Это позор. Я попрошу Пабло Лонгорию не брать Гринвуда. Я не хочу, чтобы клуб был покрыт позором человека, который бьет свою жену".