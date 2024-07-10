Франция
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Тренер сборной Франции высказался относительно своего будущего в команде
Спросите об этом президента Федерации (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции проиграла Испании в полуфинале чемпионата Европы 2024 года со счетом 2:1.
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После матча журналисты спросили наставника французской команды Дидье Дешама о его будущем в сборной. На что он ответил:
"Вы такой дерзкий. Спросите об этом президента Федерации. Я вас уважаю, но старайтесь уважать тех, кто имеет обязанности. Я не собираюсь сегодня отвечать на этот вопрос, но вы хорошо знаете, что думает президент. Вам не нужно спрашивать меня об этом".
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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