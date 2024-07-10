Тренер сборной Франции высказался относительно своего будущего в команде

Сборная Франции проиграла Испании в полуфинале чемпионата Европы 2024 года со счетом 2:1.

После матча журналисты спросили наставника французской команды Дидье Дешама о его будущем в сборной. На что он ответил:

"Вы такой дерзкий. Спросите об этом президента Федерации. Я вас уважаю, но старайтесь уважать тех, кто имеет обязанности. Я не собираюсь сегодня отвечать на этот вопрос, но вы хорошо знаете, что думает президент. Вам не нужно спрашивать меня об этом".