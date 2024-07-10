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Французская федерация оставила Дешама тренером сборной

Франция
Обновлено

Дидье достиг цели, которая была перед ним поставлена (с)

Французская федерация оставила Дешама тренером сборной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер Франции Дидье Дешам продолжит работать в национальной команде. Об этом сообщает президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

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"У Дешама есть контракт, и он достиг цели, которая была перед ним поставлена. Поэтому специалист продолжит работать с нами", - сказал Диалло.

Напомним, что вчера, 9 июля сборная Франции проиграла Испании в рамках полуфинала Евро-2024 (2:1).

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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