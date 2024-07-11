  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель интересуется форвардом лондонского Арсенала
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель интересуется форвардом лондонского Арсенала

Франция

Об этом сообщает Foot Mercato

Марсель интересуется форвардом лондонского Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С тех пор как "Марсель" возглавил Роберто Де Дзерби, клуб начал активные поиски игроков среди команд АПЛ, которые могли бы усилить французов на следующий сезон. В частности, "олимпийцы" обратили внимание на форварда лондонского "Арсенала" Эдди Нкетиа.

Сообщается, что англичанин открыт к новым вызовам, поскольку он не является основным игроком у "канониров". Кроме того, между игроком и "Марселем" начались предварительные переговоры о возможности трансфера. По данным transfermarkt, стоимость форварда "Арсенала" составляет 30 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Эдди Нкетиа провел 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 передачами.

По теме
yellow-arrow
Милан договорился о трансфере хавбека сборной Франции
yellow-arrow
Французская федерация оставила Дешама тренером сборной
yellow-arrow
Тренер сборной Франции высказался относительно своего будущего в команде
Арсенал (Лондон) Марсель Эдвард Нкетиа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости