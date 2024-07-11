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Марсель интересуется форвардом лондонского Арсенала
Об этом сообщает Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С тех пор как "Марсель" возглавил Роберто Де Дзерби, клуб начал активные поиски игроков среди команд АПЛ, которые могли бы усилить французов на следующий сезон. В частности, "олимпийцы" обратили внимание на форварда лондонского "Арсенала" Эдди Нкетиа.
Сообщается, что англичанин открыт к новым вызовам, поскольку он не является основным игроком у "канониров". Кроме того, между игроком и "Марселем" начались предварительные переговоры о возможности трансфера. По данным transfermarkt, стоимость форварда "Арсенала" составляет 30 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Эдди Нкетиа провел 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 передачами.
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