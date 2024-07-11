Марсель интересуется форвардом лондонского Арсенала

С тех пор как "Марсель" возглавил Роберто Де Дзерби, клуб начал активные поиски игроков среди команд АПЛ, которые могли бы усилить французов на следующий сезон. В частности, "олимпийцы" обратили внимание на форварда лондонского "Арсенала" Эдди Нкетиа.

Сообщается, что англичанин открыт к новым вызовам, поскольку он не является основным игроком у "канониров". Кроме того, между игроком и "Марселем" начались предварительные переговоры о возможности трансфера. По данным transfermarkt, стоимость форварда "Арсенала" составляет 30 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Эдди Нкетиа провел 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 передачами.