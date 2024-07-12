Ницца интересуется центральным защитником Лутона

Несмотря на то, что Жан-Клер Тодибо очень близок к тому, чтобы покинуть французский чемпионат, "Ницца" находится в поисках замены своего талантливого защитника. "Орлята" обратили свое внимание в сторону Туманного Альбиона.

Сообщается, что французы заинтересованы в приобретении защитника "Лутон Тауна" Тедена Менги. Несмотря на то, что клуб вылетел в Чемпионшип, защитник произвел приятное впечатление, поскольку он хорошо видит и читает игру, хорошо позиционируется в обороне, хорошо играет головой и достаточно ловко действует в ситуациях один на один. Впрочем, "Ницца" должна выдержать конкуренцию со стороны "Фулхэма", поскольку лондонцы тоже заинтересованы в услугах английского игрока.

Добавим, что в прошлом сезоне Теден Менги провел 30 матчей и отметился одним забитым мячом.