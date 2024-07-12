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Мбаппе собирается приобрести клуб, в академии которого он занимался в детстве
Ожидается возрождение давно забытой команды?
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе может стать владельцем "Кана". Об этом сообщил журналист программы After Foot Даниэль Риоло. По данным источника, семья Мбаппе стремится приобрести контрольный пакет акций французского клуба. Всеми вопросами семейного бизнеса занимается его мать, а по совместительству и агент Килиана - Файза Ламари. На данный момент "Кан" выступает в Лиге 2, заняв шестое место по итогам сезона 2023/24. Стоит отметить, что в детстве Мбаппе непродолжительное время занимался в академии "Кана".
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Источник:GFNF
Опубликовал: Александр Бураков
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