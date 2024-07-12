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Ренн отклонил первое предложение Баварии по трансферу талантливого вингера
35 миллионов евро не устраивает Ренн
Дезире Дуэ
"Ренн" отклонил первое предложение мюнхенской "Баварии" по трансферу 19-летнего вингера Дезире Дуэ.
Немцы предложили за футболиста более 35 миллионов евро, но "Ренн" не доволен ценой. Ожидается, что французский клуб потребует значительно большую сумму.
Дуэ за всю свою карьеру сыграл 90 матчей, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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