Ренн отклонил первое предложение Баварии по трансферу талантливого вингера

"Ренн" отклонил первое предложение мюнхенской "Баварии" по трансферу 19-летнего вингера Дезире Дуэ.

Немцы предложили за футболиста более 35 миллионов евро, но "Ренн" не доволен ценой. Ожидается, что французский клуб потребует значительно большую сумму.

Дуэ за всю свою карьеру сыграл 90 матчей, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.