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Бывшего футболиста сборной Франции посадили за решетку

Франция

Эвра не платил алименты своей жене

Бывшего футболиста сборной Франции посадили за решетку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшего игрока сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра приговорили к 12 месяцам заключения с отсрочкой на два года с испытательным сроком.

Как сообщает Le Parisien, Эвра не платил алименты своей жене. Известно, что задолженность составляет почти миллион евро.Также бывший футболист должен выплатить 4 тысячи евро компенсации для жены и еще 2 тысячи на судебные издержки.

Патрис уже подал апелляцию.

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Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Екатерина Власова
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