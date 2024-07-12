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Бывшего футболиста сборной Франции посадили за решетку
Эвра не платил алименты своей жене
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывшего игрока сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра приговорили к 12 месяцам заключения с отсрочкой на два года с испытательным сроком.
Как сообщает Le Parisien, Эвра не платил алименты своей жене. Известно, что задолженность составляет почти миллион евро.Также бывший футболист должен выплатить 4 тысячи евро компенсации для жены и еще 2 тысячи на судебные издержки.
Патрис уже подал апелляцию.
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Источник:Le Parisien
Опубликовал: Екатерина Власова
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