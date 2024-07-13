Грузинский нападающий сегодня завершит переход в Монако. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро

Грузинский нападающий "Меца" Жорж Микаутадзе сегодня поедет в Монако, чтобы окончательно завершить переход в состав "монегасков". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Также четыре миллиона "Мец" может получить впоследствии в виде бонусов.

Личные сделки остаются неизменными уже две недели – именно тогда клуб и игрок обо всем договорились. "Монако" всегда был уверен в успешности трансфера, несмотря на заинтересованность других клубов.

В прошлом сезоне Микаутадзе провел 22 матча за "Мец" в Лиге 1 и оформил 14 голов и четыре ассиста.

Также он сыграл четыре встречи за Грузию на Евро-2024, забив три гола. Сейчас он является одним из лучших бомбардиров чемпионата, несмотря на вылет своей сборной в 1/8 финала.