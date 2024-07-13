В сборной Украины Мальдеры не будет: итальянец вошел в штаб Де Дзерби в Марселе

Итальянский специалист Андреа Мальдера объявил о начале своего сотрудничества с "Марселем".

"Готов к новым и интересным приключениям", - написал Мальдера в своем Instagram, опубликовав фото провансальцев.

Недавно в СМИ фигурировала информация о том, что итальянский специалист может войти в тренерский штаб Сергей Реброва в сборной Украины. В то же время глава УАФ Андрей Шевченко эту информацию опроверг в “кулуарном” формате .

Для Мальдеры "Марсель" станет третьим клубом в карьере. С 2006 по 2016 он работал в структуре "Милана", в том числе шесть лет - в первой команде. Также с сентября 2022 по июнь 2024 года итальянец входил в тренерский штаб "Брайтона".

Кроме этого, Мальдера с 2016 по 2021 год работал вместе с Андреем Шевченко в сборной Украины.