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ПСЖ интересен форвард Ман Сити, но горожане не намерены продавать Альвареса

Франция
Обновлено

Решения за аргентинцем

ПСЖ интересен форвард Ман Сити, но горожане не намерены продавать Альвареса

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

"Манчестер Сити" хочет встретиться с Хулианом Альваресом для обсуждения его будущего в команде. Об этом сообщает Фабрицио Романо Х.

По имеющейся информации, "Манчестер Сити" не намерен продавать Хулиана Альвареса, тем временем 24-летний нападающий недоволен своим игровым временем и хочет покинуть клуб. Отмечается, что в услугах аргентинца заинтересован "ПСЖ", но "Манчестер Сити" хочет сохранить игрока.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ Альварес провел 36 матчей, в которых забив 11 голов и сделал 9 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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