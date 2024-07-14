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ПСЖ интересен форвард, но Ман Сити не намерен продавать Альвареса
Решения за аргентинцем
Фото: twitter.com/ManCity
"Манчестер Сити" хочет встретиться с Хулианом Альваресом для обсуждения его будущего в команде. Об этом сообщает Фабрицио Романо Х.
По имеющейся информации, "Манчестер Сити" не намерен продавать Хулиана Альвареса, тем временем 24-летний нападающий недоволен своим игровым временем и хочет покинуть клуб. Отмечается, что в услугах аргентинца заинтересован "ПСЖ", но "Манчестер Сити" хочет сохранить игрока.
???????? Manchester City will talk again to Julián Álvarez's camp to discuss his situation after the Copa America.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2024
Álvarez wants to play more, City never wanted to sell him or even communicate price tag.
PSG among clubs interested but City insist on plan to keep Julián. pic.twitter.com/rGeZ2i4l2Q
Напомним, в прошлом сезоне АПЛ Альварес провел 36 матчей, в которых забив 11 голов и сделал 9 результативных передач.
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