  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ интересен форвард, но Ман Сити не намерен продавать Альвареса
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ интересен форвард, но Ман Сити не намерен продавать Альвареса

Франция

Решения за аргентинцем

ПСЖ интересен форвард, но Ман Сити не намерен продавать Альвареса

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

"Манчестер Сити" хочет встретиться с Хулианом Альваресом для обсуждения его будущего в команде. Об этом сообщает Фабрицио Романо Х.

По имеющейся информации, "Манчестер Сити" не намерен продавать Хулиана Альвареса, тем временем 24-летний нападающий недоволен своим игровым временем и хочет покинуть клуб. Отмечается, что в услугах аргентинца заинтересован "ПСЖ", но "Манчестер Сити" хочет сохранить игрока.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ Альварес провел 36 матчей, в которых забив 11 голов и сделал 9 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
В сборной Украины Мальдеры не будет: итальянец вошел в штаб Де Дзерби в Марселе
yellow-arrow
Грузинский нападающий сегодня завершит переход в Монако. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро
yellow-arrow
Бывшего футболиста сборной Франции посадили за решетку
Манчестер Сити Пари Сен-Жермен Хулиан Альварес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости