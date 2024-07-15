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ПСЖ хочет возобновить переговоры по трансферу Осимхена
Но не все так просто
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" собирается возобновить переговоры по трансферу форварда "Наполи" Виктора Осимхена.
Как сообщает изданием L'Équipe, французы не хотят платить слишком большую сумму за подписание футболиста, поэтому они планируют договориться с "Наполи" о снижении цены.
Контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро. Форвард за "Наполи" в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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