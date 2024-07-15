  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ хочет возобновить переговоры по трансферу Осимхена
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ хочет возобновить переговоры по трансферу Осимхена

Франция

Но не все так просто

ПСЖ хочет возобновить переговоры по трансферу Осимхена

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" собирается возобновить переговоры по трансферу форварда "Наполи" Виктора Осимхена.

Как сообщает изданием L'Équipe, французы не хотят платить слишком большую сумму за подписание футболиста, поэтому они планируют договориться с "Наполи" о снижении цены.

Контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро. Форвард за "Наполи" в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.

Читайте такжеЛукаку хочет в Наполи. Челси готов сделать скидку
По теме
yellow-arrow
ПСЖ интересен форвард Ман Сити, но горожане не намерены продавать Альвареса
yellow-arrow
В сборной Украины Мальдеры не будет: итальянец вошел в штаб Де Дзерби в Марселе
yellow-arrow
Грузинский нападающий сегодня завершит переход в Монако. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро
Наполи Пари Сен-Жермен Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости