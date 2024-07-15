ПСЖ хочет возобновить переговоры по трансферу Осимхена

"Пари Сен-Жермен" собирается возобновить переговоры по трансферу форварда "Наполи" Виктора Осимхена.

Как сообщает изданием L'Équipe, французы не хотят платить слишком большую сумму за подписание футболиста, поэтому они планируют договориться с "Наполи" о снижении цены.

Контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро. Форвард за "Наполи" в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.