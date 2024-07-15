Франция
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Обамеянг в ближайшее время подпишет контракт с саудовским клубом
Пьер-Эмерик покинет Лигу 1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг скорее всего покинет "Марсель".
По словам Фабрицио Романо, футболист уже договорился о двухлетнем контракте с клубом Саудовской Аравии "Аль-Кадисия".
35-летний Пьер-Эмерик присоединился к "Марселю" летом 2023 года из "Челси" как свободный агент. В прошлом сезоне он забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 51 матча.
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