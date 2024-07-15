Обамеянг в ближайшее время подпишет контракт с саудовским клубом

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг скорее всего покинет "Марсель".

По словам Фабрицио Романо, футболист уже договорился о двухлетнем контракте с клубом Саудовской Аравии "Аль-Кадисия".

35-летний Пьер-Эмерик присоединился к "Марселю" летом 2023 года из "Челси" как свободный агент. В прошлом сезоне он забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 51 матча.