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Обамеянг в ближайшее время подпишет контракт с саудовским клубом

Франция

Пьер-Эмерик покинет Лигу 1

Обамеянг в ближайшее время подпишет контракт с саудовским клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг скорее всего покинет "Марсель".

По словам Фабрицио Романо, футболист уже договорился о двухлетнем контракте с клубом Саудовской Аравии "Аль-Кадисия".

35-летний Пьер-Эмерик присоединился к "Марселю" летом 2023 года из "Челси" как свободный агент. В прошлом сезоне он забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 51 матча.

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Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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