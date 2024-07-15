ПСЖ хочет подписать двух игроков, но тогда им придется продать Руиса

"Пари Сен-Жермен" стремится усилить состав своей команды на следующий сезон, поэтому клуб заинтересовался тремя игроками.

Французы думают над подписанием вингера "Ренна" Дезире Дуэ, полузащитника "Бенфики" Жуана Невеша и защитника Йозуа Киммиха, которого планируют взять в долгосрочную аренду.

Однако руководство клуба осознает, что для подписания двух новых игроков им, вероятно, придется расстаться с одним из нынешних полузащитников. Согласно RMC Sport, наиболее вероятным кандидатом на продажу является Фабиан Руис.