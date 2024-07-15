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Форвард сборной Грузии присоединится к Лиону вместо Монако

Франция

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Форвард сборной Грузии присоединится к Лиону вместо Монако

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Грузии и "Меца" Жорж Микаутадзе продолжит карьеру в клубе Лиги 1, но не в "Монако", как ожидалось ранее.

Как сообщает L'Equipe, завтра, 16 июля, Жорж должен был прибыть в "Монако" для прохождения медосмотра, но в последний момент игрок сообщил клубу, что он присоединится к "Лиону".

В прошлом сезоне Микаутадзе провел 22 матча за "Мец" в Лиге 1 и оформил 14 голов и четыре ассиста.

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Грузия Лион Монако Жорж Микаутадзе
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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