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Форвард сборной Грузии присоединится к Лиону вместо Монако
Уже все решено
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Грузии и "Меца" Жорж Микаутадзе продолжит карьеру в клубе Лиги 1, но не в "Монако", как ожидалось ранее.
Как сообщает L'Equipe, завтра, 16 июля, Жорж должен был прибыть в "Монако" для прохождения медосмотра, но в последний момент игрок сообщил клубу, что он присоединится к "Лиону".
В прошлом сезоне Микаутадзе провел 22 матча за "Мец" в Лиге 1 и оформил 14 голов и четыре ассиста.
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Источник:L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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