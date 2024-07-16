ПСЖ отклонило предложение от клуба из АПЛ по трансферу своего полузащитника

У понеділок "Парі Сен-Жермен" повернувся до тренувань. Хоча не всі були присутні в тренувальному центрі Пуассі, Луїс Енріке та його команда могли розраховувати на кількох гравців, які вже були на базі вчора. "ПСЖ" відчайдушно потребує грошей, щоб замінити Кіліана Мбаппе, який перейшов до мадридського "Реала".

За інформацією французького медіа, парижанам неназваний клуб Прем'єр-ліги запропонував 70 млн євро за послуги Лі Кан Іна. Втім, "ПСЖ" відхилив пропозицію англійської команди і хочуть залишити свого гравця на наступний сезон. Лі Кан Ін почувається в Парижі як вдома і поки що не має бажання покидати французьку столицю.

Додамо, що в минулому сезоні півзахисник провів 36 матчів, де відзначився 5 голами та 5 передачами.