Марсель хочет получить 10 миллионов евро за своего опытного форварда

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в социальных сетях подтвердил свой уход из "Марселя".

Как сообщает издание GET, футболист подпишет контракт с клубом Саудовской Аравии "Аль-Кадисия". Условия договора с игроком уже согласованы, но завершение сделки зависит от того, получит ли "Марсель" за нападающего 10 миллионов евро.

35-летний Пьер-Эмерик присоединился к "Марселю" летом 2023 года из «Челси» как свободный агент. В прошлом сезоне он забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 51 матча.