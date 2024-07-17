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Марсель хочет получить 10 миллионов евро за своего опытного форварда

Франция

Обамеянг, вероятно, покинет Марсель

Марсель хочет получить 10 миллионов евро за своего опытного форварда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в социальных сетях подтвердил свой уход из "Марселя".

Как сообщает издание GET, футболист подпишет контракт с клубом Саудовской Аравии "Аль-Кадисия". Условия договора с игроком уже согласованы, но завершение сделки зависит от того, получит ли "Марсель" за нападающего 10 миллионов евро.

35-летний Пьер-Эмерик присоединился к "Марселю" летом 2023 года из «Челси» как свободный агент. В прошлом сезоне он забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 51 матча.

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Источник:
GET
Опубликовал: Екатерина Власова
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