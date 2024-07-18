Легенда Арсенала покинул тренерский мостик клуба Лиги 1

Французский "Страсбур" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Патриком Виейра по обоюдному согласию.

"Весь клуб тепло благодарит Патрика Виейра за его безупречную преданность делу. Действительно, в переходный период Патрик смог помочь молодым талантам прогрессировать и всегда демонстрировал образцовое поведение на поле и за его пределами.

Мы хотели бы выразить нашу признательность и поблагодарить Патрика за работу, которую он проделал на первом этапе проекта, и желаем ему всяческих успехов в будущем. Ему всегда будут рады в клубе", — говорится в заявлении "синих".