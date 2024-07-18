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Легенда Арсенала покинул тренерский мостик клуба Лиги 1
Впереди новый этап
Sky
Французский "Страсбур" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Патриком Виейра по обоюдному согласию.
"Весь клуб тепло благодарит Патрика Виейра за его безупречную преданность делу. Действительно, в переходный период Патрик смог помочь молодым талантам прогрессировать и всегда демонстрировал образцовое поведение на поле и за его пределами.
Мы хотели бы выразить нашу признательность и поблагодарить Патрика за работу, которую он проделал на первом этапе проекта, и желаем ему всяческих успехов в будущем. Ему всегда будут рады в клубе", — говорится в заявлении "синих".
В ближайшее время на место 47-летнего Виейра будет назначен новый наставник.
Напомним, Виейра возглавил "Страсбур" летом в 2023 году. Прошлый сезон Лиги 1 его подопечные завершили на 13-е месте, набрав 39 баллов.
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