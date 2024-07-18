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Лион подписал талантливого форварда из Саутгемптона - Романо

Франция
Обновлено

Вскоре клуб объявит об этом официально

Лион подписал талантливого форварда из Саутгемптона - Романо

FabrizioRomano

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Нападающий Алехандро Гомес Родригес подписал контракт с "Лионом". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, футболист прошел медицинский осмотр и заключил с клубом трехлетнее соглашение - до июня 2028 года.

Алехандро с лета 2023 года выступает за "Саутгемптон U-18". 16-летний футболист за всю свою карьеру сыграл 13 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 9 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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