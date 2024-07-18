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Официально: Нападающий сборной Грузии, который феерил на ЕВРО, продолжит свою карьеру в Лионе

Франция
Обновлено

Официально

Официально: Нападающий сборной Грузии, который феерил на ЕВРО, продолжит свою карьеру в Лионе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе продолжит карьеру в "Лионе".

18 июля французский клуб объявил о подписании контракта с игроком, который рассчитан до июня 2028 года.

Микаутадзе выступал за основную команду "Меца" с 2020 года, а в прошлом сезоне за команду провел 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал 4 ассиста.

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Лион Мец Жорж Микаутадзе
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Источник:
OL
Опубликовал: Екатерина Власова
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