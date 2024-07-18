Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Нападающий сборной Грузии, который феерил на ЕВРО, продолжит свою карьеру в Лионе
Официально
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе продолжит карьеру в "Лионе".
18 июля французский клуб объявил о подписании контракта с игроком, который рассчитан до июня 2028 года.
*perfection* ???? pic.twitter.com/n0KbGVgDtV— Olympique Lyonnais ???????????????? (@OL_English) July 18, 2024
Микаутадзе выступал за основную команду "Меца" с 2020 года, а в прошлом сезоне за команду провел 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал 4 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:OL
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЛК. Команда Артема Поляруса идет дальше
- Источник: Клуб УПЛ предлагал пожизненно дисквалифицировать легенду Днепра-1
- Первый квалификационный раунд Лиги Европы. Польша имеет возможность еще увеличить отрыв от Украины в ТК
- 18-летний защитник Лилля присоединится к Ман Юнайтед за полсотни миллионов фунтов
- УАФ и УПЛ предлагают провести мини-турнир из 4-х команд для замены Днепра-1
- "Некоторые парни получили повестки". Колесник - о снятии Дружбы с Первой лиги
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн