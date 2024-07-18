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Официально: Марсель подписал скандального вингера из Манчестер Юнайтед
Контракт до 2029 года
Фото: Getty Images
"Марсель" 18 июля объявил о трансфере вингера Мейсона Гринвуда из "Манчестер Юнайтед".
Контракт футболиста рассчитан до 2029 года.
✍️ MASON GREENWOOD ???????????????????????????? pic.twitter.com/gJzhanuade— La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 18, 2024
Напомним, Мейсон в прошлом сезоне выступал за "Хетафе" на правах аренды.
Гринвуд будет выступать под десятым номером. По информации СМИ, сумма трансфера составляет 26 млн евро фиксированного дохода + 5 млн евро бонусы + 50% от будущей перепродажи.
Также стоит отметить, что мэр Марселя публично выразил недовольство переходом 22-летнего вингера в "Олимпик", поскольку в 2022 году футболиста обвиняли в сексуальном насилии.
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