"Я не хочу начинать спор". Гринвуд высказался относительно критики в свою сторону после перехода в Марсель

Мэр Марселя публично выразил недовольство переходом вингера Мейсона Гринвуда в "Олимпик", поскольку в 2022 году футболиста обвиняли в сексуальном насилии.

Но несмотря на это 18 июля "Марсель" официально объявил о трансфере футболиста.

Мейсон прокомментировал эту ситуацию:

"Очевидно, я знаю об этих дебатах и все понимаю. Я не хочу начинать спор. Я уже имел возможность высказаться на эту тему в прошлом году.

Но мы вместе жили в Мадриде в прошлом году. Сейчас я сосредоточен только на "Марселе" и на нашей новой совместной жизни в Марселе".