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"Я не хочу начинать спор". Гринвуд высказался относительно критики в свою сторону после перехода в Марсель

Франция

Игрок прокомментировал ситуацию

"Я не хочу начинать спор". Гринвуд высказался относительно критики в свою сторону после перехода в Марсель

Фото: Getty Images

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Мэр Марселя публично выразил недовольство переходом вингера Мейсона Гринвуда в "Олимпик", поскольку в 2022 году футболиста обвиняли в сексуальном насилии.

Но несмотря на это 18 июля "Марсель" официально объявил о трансфере футболиста.

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Мейсон прокомментировал эту ситуацию:

"Очевидно, я знаю об этих дебатах и все понимаю. Я не хочу начинать спор. Я уже имел возможность высказаться на эту тему в прошлом году.

Но мы вместе жили в Мадриде в прошлом году. Сейчас я сосредоточен только на "Марселе" и на нашей новой совместной жизни в Марселе".

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Марсель Мейсон Гринвуд
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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