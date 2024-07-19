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"Я не хочу начинать спор". Гринвуд высказался относительно критики в свою сторону после перехода в Марсель
Игрок прокомментировал ситуацию
Фото: Getty Images
Мэр Марселя публично выразил недовольство переходом вингера Мейсона Гринвуда в "Олимпик", поскольку в 2022 году футболиста обвиняли в сексуальном насилии.
Но несмотря на это 18 июля "Марсель" официально объявил о трансфере футболиста.
Мейсон прокомментировал эту ситуацию:
"Очевидно, я знаю об этих дебатах и все понимаю. Я не хочу начинать спор. Я уже имел возможность высказаться на эту тему в прошлом году.
Но мы вместе жили в Мадриде в прошлом году. Сейчас я сосредоточен только на "Марселе" и на нашей новой совместной жизни в Марселе".
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