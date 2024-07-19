Гринвуд: В этом сезоне я сконцентрируюсь на Марселе

"Марсель" 18 июля объявил о трансфере вингера Мейсона Гринвуда.

Футболист высказался о своем предстоящем сезоне во французском клубе:

"В этом сезоне я сконцентрируюсь на "Марселе". Не могу дождаться, чтобы сыграть за этот клуб. Я тот, кто любит проявлять себя на поле с помощью своих атакующих качеств. Мне нравится ассистировать и забивать", - сказал игрок.