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Гринвуд: В этом сезоне я сконцентрируюсь на Марселе

Франция

Игрок поделился своими мыслями

Гринвуд: В этом сезоне я сконцентрируюсь на Марселе

Фото: Getty Images

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"Марсель" 18 июля объявил о трансфере вингера Мейсона Гринвуда.

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Футболист высказался о своем предстоящем сезоне во французском клубе:

"В этом сезоне я сконцентрируюсь на "Марселе". Не могу дождаться, чтобы сыграть за этот клуб. Я тот, кто любит проявлять себя на поле с помощью своих атакующих качеств. Мне нравится ассистировать и забивать", - сказал игрок.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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