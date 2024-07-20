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Де Дзерби хочет продать одного из ключевых игроков Марселя

Франция

Аззедина Унаи

Де Дзерби хочет продать одного из ключевых игроков Марселя

instagram.com/olympiquedemarseille

Новина українською

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби принял решение продать Аззедина Унаи. Об этом сообщает Николо Скира в Х.

По информации журналиста, 24-летний марокканец не входит в планы команды Роберто Де Дзерби на следующий сезон и покинет команду.

Напомним, центральный защитник присоединился к "Марселю" в январе 2023 года. За прошлый сезон Унаи провел 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Источник:
NicoSchira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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