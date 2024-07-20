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Де Дзерби хочет продать одного из ключевых игроков Марселя
Аззедина Унаи
instagram.com/olympiquedemarseille
Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби принял решение продать Аззедина Унаи. Об этом сообщает Николо Скира в Х.
По информации журналиста, 24-летний марокканец не входит в планы команды Роберто Де Дзерби на следующий сезон и покинет команду.
Azzedine #Ounahi will leave #OM soon. He is not in #OlympiqueMarseille’s plans. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 20, 2024
Напомним, центральный защитник присоединился к "Марселю" в январе 2023 года. За прошлый сезон Унаи провел 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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