Де Дзерби хочет продать одного из ключевых игроков Марселя

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби принял решение продать Аззедина Унаи. Об этом сообщает Николо Скира в Х.

По информации журналиста, 24-летний марокканец не входит в планы команды Роберто Де Дзерби на следующий сезон и покинет команду.

Azzedine #Ounahi will leave #OM soon. He is not in #OlympiqueMarseille’s plans. #transfers