Де Дзерби хочет продать одного из ключевых игроков Марселя

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби принял решение продать Аззедина Унаи. Об этом сообщает Николо Скира в Х.

По информации журналиста, 24-летний марокканец не входит в планы команды Роберто Де Дзерби на следующий сезон и покинет команду.

Напомним, центральный защитник присоединился к "Марселю" в январе 2023 года. За прошлый сезон Унаи провел 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.