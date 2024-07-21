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Марсель договорился о трансфере полузащитника Тоттенхэма

Франция

Очередной новичок для Де Дзерби

Марсель договорился о трансфере полузащитника Тоттенхэма

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Датский полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг станет игроком "Марселя". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Впереди стороны ждет подписание контракта. Соглашение подтверждено.

"Марсель" заплатит за 28-летнего футболиста около 13,5-14 миллионов евро. Контракт датчанина со “шпорами” был рассчитан до следующего лета, и он не планировал продлевать соглашение с лондонцами.

Хейбьерг согласился на переход в "Марсель" после разговора с новоиспеченным главным тренером команды Роберто Де Дзерби.

Для "Марселя" это уже четвертый платный трансфер этим летом. Без учета суммы за переход Хейбьерга провансальцы уже потратили 48,5 млн. евро.

Всего датчанин провел за "Тоттенхэм" 184 матча, в которых отличился 10 голами и 16 ассистами. Его трансфер из “Саутгемптона” был оформлен летом 2020 года за 16,6 млн евро.

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Тоттенхэм (Лондон) Марсель Пьер-Эмиль Хёйбьерг Роберто Де Дзерби
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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