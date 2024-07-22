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Ренн сделал предложение Вероне по трансферу их защитника
Французский клуб заинтересовался 22-летним защитником
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ренн" сделал предложение "Вероне" по трансферу защитника Джексона Чачуа.
По информации Фабрицио Романо, французский клуб предлагает за 22-летнего игрока 10 миллионов евро, включая бонусы. Сейчас между всеми сторонами продолжаются переговоры.
Джексон играл за "Верону" с лета 2023 года на правах аренды, а в 2024 итальянский клуб решил выкупить игрока.
Напомним, что Чачуа контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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