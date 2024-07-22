Ренн сделал предложение Вероне по трансферу их защитника

"Ренн" сделал предложение "Вероне" по трансферу защитника Джексона Чачуа.

По информации Фабрицио Романо, французский клуб предлагает за 22-летнего игрока 10 миллионов евро, включая бонусы. Сейчас между всеми сторонами продолжаются переговоры.

Джексон играл за "Верону" с лета 2023 года на правах аренды, а в 2024 итальянский клуб решил выкупить игрока.

Напомним, что Чачуа контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.