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Ренн сделал предложение Вероне по трансферу их защитника

Франция

Французский клуб заинтересовался 22-летним защитником

Ренн сделал предложение Вероне по трансферу их защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ренн" сделал предложение "Вероне" по трансферу защитника Джексона Чачуа.

По информации Фабрицио Романо, французский клуб предлагает за 22-летнего игрока 10 миллионов евро, включая бонусы. Сейчас между всеми сторонами продолжаются переговоры.

Джексон играл за "Верону" с лета 2023 года на правах аренды, а в 2024 итальянский клуб решил выкупить игрока.

Напомним, что Чачуа контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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