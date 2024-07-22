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Переговоры между ПСЖ и Наполи по трансферу Осимхена зашли в тупик
Трансфер под угрозой срыва
Getty Images/Global Images Ukraine
Трансфер нападающего "Наполи" Виктора Осимхена в "ПСЖ" под угрозой срыва.
По информации Фабрицио Романо, главной причиной разногласий стало нежелание французского клуба включить полузащитника Ли Кан-Ин в сделку, как того хотел "Наполи".
Напомним, что контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро. Форвард за итальянский клуб в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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