Переговоры между ПСЖ и Наполи по трансферу Осимхена зашли в тупик

Трансфер нападающего "Наполи" Виктора Осимхена в "ПСЖ" под угрозой срыва.

По информации Фабрицио Романо, главной причиной разногласий стало нежелание французского клуба включить полузащитника Ли Кан-Ин в сделку, как того хотел "Наполи".

Напомним, что контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро. Форвард за итальянский клуб в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.