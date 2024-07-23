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Официально: Марсель арендовал у Тоттенхэма Пьера-Эмиля Хёйбьерга
Об этом говорится на официальном сайте французского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Датский полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг меняет чемпионат. 28-летний игрок в новом сезоне будет играть во французском "Марселе".
"Бело-голубые" арендовали датчанина у "Тоттенхэма" на один сезон с опцией выкупа. Полузащитник согласился на переход в "Марсель" после разговора с новым рулевым команды Роберто Де Дзерби.
???? Mercato_2425— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 22, 2024
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???? Le Pharo
????️ 22/07/24
????⚪️ #HøjbjergEstOlympien pic.twitter.com/1zj9SN2r7r
Добавим, что в прошлом сезоне Пьер-Эмиль Хёйбьерг в целом провел 43 поединка, из них четыре матча на Евро-2024.
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