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Официально: Марсель арендовал у Тоттенхэма Пьера-Эмиля Хёйбьерга

Франция

Об этом говорится на официальном сайте французского клуба

Официально: Марсель арендовал у Тоттенхэма Пьера-Эмиля Хёйбьерга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Датский полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг меняет чемпионат. 28-летний игрок в новом сезоне будет играть во французском "Марселе".

"Бело-голубые" арендовали датчанина у "Тоттенхэма" на один сезон с опцией выкупа. Полузащитник согласился на переход в "Марсель" после разговора с новым рулевым команды Роберто Де Дзерби.

Добавим, что в прошлом сезоне Пьер-Эмиль Хёйбьерг в целом провел 43 поединка, из них четыре матча на Евро-2024.

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Тоттенхэм (Лондон) Марсель Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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Источник:
Марсель
Опубликовал: Александр Гресь
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