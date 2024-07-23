Официально: Марсель арендовал у Тоттенхэма Пьера-Эмиля Хёйбьерга

Датский полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг меняет чемпионат. 28-летний игрок в новом сезоне будет играть во французском "Марселе".

"Бело-голубые" арендовали датчанина у "Тоттенхэма" на один сезон с опцией выкупа. Полузащитник согласился на переход в "Марсель" после разговора с новым рулевым команды Роберто Де Дзерби.

Добавим, что в прошлом сезоне Пьер-Эмиль Хёйбьерг в целом провел 43 поединка, из них четыре матча на Евро-2024.